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Bulun bu vicdansızı! Yavru köpeği otomobiliyle ezdi, yoluna devam etti

#İstanbul#Köpek#Ataşehir
Bulun bu vicdansızı Yavru köpeği otomobiliyle ezdi, yoluna devam etti

İstanbul Ataşehir’de önceki gün 08.00 sıralarında, tamirhane sahibi Eren Yılmaz’ın baktığı 3 yavru setter cinsi köpek işyerinin önünde oynuyordu.

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Yılmaz, köpeklerin bakımını yaptığı sırada ‘Hector’ isimli 4 aylık köpek yoldan geçen başka bir işyerinin çalışanını görerek yanına koştu. Çalışan köpeği bir süre severken, yoldan geçen bir otomobil köpeğe çarptı. Otomobilin altında kalan yavru köpek can verirken, sürücü durmayarak yoluna devam etti. Köpeğin sahibi ve diğer çalışanlar sürücüyü durdurmak istedi ama başarılı olamadı. Köpeğini ezen sürücüden şikâyetçi olan Yılmaz “Ciğerim yandı. Annelerini çaldılar daha bir haftalıkken. Biberonla besleyip büyütüyordum” dedi.

 

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#İstanbul#Köpek#Ataşehir

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