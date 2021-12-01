Bulun bu magandayı

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Gaziantep’te Ocaklar Mahallesi’nde oturan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ömer Ali Saçlı (8), geçen cumartesi günü akşam saatlerinde amcası ve babaannesi ile birlikte alışveriş yapmak üzere markete giderken bir anda yere yığıldı. İbrahim Saçlı, başından kan akan yeğenini otomobille Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Başına kurşun isabet ettiği belirlenen Ömer Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ömer Ali Saçlı, yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Ali’nin yere yığıldığı, amcasının da kucağına alıp otomobile taşıdığı görüldü.

Olay sırasında yakınlarda herhangi bir düğün veya eğlence olmadığı belirtildi. Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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OCAĞIMIZA ATEŞ DÜŞTÜ

Ömer Ali’nin dedesi Asım Saçlı, çok üzüldüklerini belirterek, torununun ölümüne neden olan kişinin bir an önce bulunmasını istedi. Torununun hayat dolu bir çocuk olduğunu ve ocaklarına ateş düştüğünü dile getiren Asım Saçlı, şöyle konuştu: “Torunumu kaybettik, acımız çok büyük. Polisler geldi olay yerinde inceleme yapıtılar. Torunumun öldüğü yerin yakınında bir tane daha boş kovan buldular. Ocağımıza ateş düştü. Bu magandalığı yapan kişinin bir an önce bulunup adalet önünde cezalandırılmasını istiyorum. Ben yandım başkaları yanmasın. Havaya ateş açanlara karşı ağır ceza gelmesini istiyorum. Bu durumları ihbar edenlere ödül, ateş açanlara ise çok caydırıcı ceza verilsin. Daha ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. Okumayı yazmayı çok seviyordu, büyüyünce öğretmen olmak istiyordu.”