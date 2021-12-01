Bulun bu magandayı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi...Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları! "Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi..."#Fenerbahçe
Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı: Lodos#Lodos
Donacağız Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştüDonacağız! Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştü#Meteoroloji
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin yeni ekonomi modelini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun Sahibi izini kaybettirdiKripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun! Sahibi izini kaybettirdi#Bitrota
Milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması İşçilerimizi enflasyondan koruyacağızMilyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması! "İşçilerimizi enflasyondan koruyacağız"#Asgari Ücret
Dünyayı teyakkuza geçiren varyanta hazırlık Sıkı korunma hızlı taramaDünyayı teyakkuza geçiren varyanta hazırlık! Sıkı korunma hızlı tarama#Omikron
Çatıdaki tehlike Lodosta korkunç gerçekle yüzleştikÇatıdaki tehlike! Lodosta korkunç gerçekle yüzleştik#Lodos
CHP’nin ağabeylik rolü İYİ Parti’yi gerdiCHP’nin ağabeylik rolü İYİ Parti’yi gerdi#CHP
Boşanmada şok iddialar İnanılmaz ifadeler: Bir yumruğuma bakar...Boşanmada şok iddialar! İnanılmaz ifadeler: Bir yumruğuma bakar...#Leyla Süleymanova
Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’#DEVA Partisi
Şevval Şahin’den disko koleksiyonuŞevval Şahin’den 'disko' koleksiyonu#Şevval Şahin
En yakınları tarafından dolandırıldı Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...En yakınları tarafından dolandırıldı! Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...#Fulya Zenginer
İrfan Can ile Atakan arasındaki kavganın detayları ortaya çıktı Tartışma eskiye dayanıyor...İrfan Can ile Atakan arasındaki kavganın detayları ortaya çıktı! Tartışma eskiye dayanıyor...#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

Bulun bu magandayı

#Maganda#Tabanca#Gaziantep
Bulun bu magandayı

Ömer Ali Saçlı (8), markete giderken nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Torununu toprağa veren dede Asım Saçlı, “Ocağımıza ateş düştü, bulun bu magandayı” dedi.

Haberin Devamı

Gaziantep’te Ocaklar Mahallesi’nde oturan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ömer Ali Saçlı (8), geçen cumartesi günü akşam saatlerinde amcası ve babaannesi ile birlikte alışveriş yapmak üzere markete giderken bir anda yere yığıldı. İbrahim Saçlı, başından kan akan yeğenini otomobille Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Başına kurşun isabet ettiği belirlenen Ömer Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ömer Ali Saçlı, yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ömer Ali’nin yere yığıldığı, amcasının da kucağına alıp otomobile taşıdığı görüldü.

Olay sırasında yakınlarda herhangi bir düğün veya eğlence olmadığı belirtildi. Polis, tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

OCAĞIMIZA ATEŞ DÜŞTÜ

Ömer Ali’nin dedesi Asım Saçlı, çok üzüldüklerini belirterek, torununun ölümüne neden olan kişinin bir an önce bulunmasını istedi. Torununun hayat dolu bir çocuk olduğunu ve ocaklarına ateş düştüğünü dile getiren Asım Saçlı, şöyle konuştu: “Torunumu kaybettik, acımız çok büyük. Polisler geldi olay yerinde inceleme yapıtılar. Torunumun öldüğü yerin yakınında bir tane daha boş kovan buldular. Ocağımıza ateş düştü. Bu magandalığı yapan kişinin bir an önce bulunup adalet önünde cezalandırılmasını istiyorum. Ben yandım başkaları yanmasın. Havaya ateş açanlara karşı ağır ceza gelmesini istiyorum. Bu durumları ihbar edenlere ödül, ateş açanlara ise çok caydırıcı ceza verilsin. Daha ilkokul ikinci sınıfa gidiyordu. Okumayı yazmayı çok seviyordu, büyüyünce öğretmen olmak istiyordu.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maganda#Tabanca#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil
Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji