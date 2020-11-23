Bulun bu katili! İlk ve son fotoğraflarını çekip öldürüp kaçtı

İstanbul’da Seda Kurt (38), 5 yıldır birlikte yaşadığı ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak istediği Ercan Akkaş (42) tarafından annesinin Avcılar’daki evinde, çocuklarının gözü önünde 4 Kasım 2019’da bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra üzerinde pijamalarıyla evden kaçan Akkaş yakalanamadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Akkaş hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Bakırköy 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşmada yurtdışında olduğu iddiaları üzerine sanık hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardı.

‘KIZIM ONA GÜVENMİŞTİ’

3 ve 20 yaşlarındaki iki torunuyla ve evlat acısıyla bir başına kalan Bedia Akar, kızının öldürüldüğü günü ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı: “Katil 17 yaşında girmiş cezaevine. Sonra hep girip çıkmış. Uyuşturucu, adam yaralamak, gasp, darp ve yağma suçlarından. Kızımı uyarmıştım. Ama sevdiği için kaile almadı uyarılarımı. Kızımın, benim ve torunumun maaşlarını alıyordu. Evimize gelmesini bile istemiyordum. Ama kızım, ‘Çocuğum babasıyla büyüyecek’ diyordu hep. Ona güveniyordu. ‘Anne o kızını çok seviyor, bana da kıyamaz’ diyordu. Sonra ayrıldılar. Ama o adam kızını görmek için geliyordu hep. Son geldiğinde de ‘Kızımı göreyim sabah Ankara’ya gideceğim’ dedi ve bizde kaldı. Normalde her şeye olay çıkaran, geçimsiz bir insan. Bizimle asla sofraya oturmaz, o gece bizle yedi.

‘ÖLDÜRMEYİ PLANLAMIŞ’

Kızıma iyi davrandı. ‘Kızım hayırdır ne oluyor buna’ dedim. ‘Anneciğim yaptığı hataları anlamış, tövbe etmiş, benden de özür diledi. Alkolü bırakmış o maddeyi de bırakacakmış, öyle yaşayacağız’ dedi. Ankara’da yeni bir hayat kuracakmış, umreye gidecekmiş. Güvenmedim ama kızımı kandırmış. Güvenimizi kazanmak için yaptı tüm bunları. Normalde erken yatar, o gece uyumadı. O öldürmeyi planlamış. Birlikte fotoğrafları bile yoktu. ‘Gel fotoğraf çektirelim’ dedi kızıma. O son fotoğrafları oldu işte. Sabaha karşı çığlıklarla uyandık. Küçük torunum ağlıyordu. Ercan Seda’yı dövüyordu. Ben ayırdım. Sonra annesi ağlayarak kızının yanına uzandı. Sanık bıçağı alıp odaya giriyor tekrar ve 3 yaşındaki kızlarının önünde Seda’yı bıçaklıyor. Kızım ‘İmdat’ diye bağırıyordu. 20 yaşındaki torunum odaya girdiğinde o caninin annesine bıçağı sokup çıkardığını görüyor. Sonra katil üstü başı kanlı bir şekilde kaçıyor, pijamalarıyla. Odaya girdiğimde ‘Seda uyuma annem’ diye seslendim. Bana sadece baktı. Son nefesini oğlunun kollarında verdi.

‘SAKLAYANLAR DA SUÇLU’

O kadar kan vardı ki üstünde. O şekilde hiçbir insan uzağa gidemez. Detaylı bir kaçış planı hazırlamış. Yoksa o şekilde Avcılar’dan dışarı çıkamazdı. Bir yere sığındı, ona yardım eden kişiler sayesinde de kaçtı. Şimdi özgürce dolaşıyor. Onu saklayan herkes en az onun kadar suçlu. Onu benden başka arayan yok.”