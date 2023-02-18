Bulun bu adamı

Haberin Devamı

Hatay’ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu sağ çıkarıldı. Sağ çıkarıldıktan sonra üzerinde arama-kurtarma kıyafeti olan bir kişi Azra’yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. O sırada sağlık ekiplerinin müdahale etmesi gereken Azra’yı kucağına alarak şov yaptı. Daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Azra, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi. Azra’nın annesi Fatma Malaç’ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç’ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Azra’yı kucağını alarak şov yapan kişinin kimliğine ulaşıldı. “Vicdansız şov” yapan kişinin İstanbul Ümraniye’de oturan elektrikçi Nusret S. olduğu öğrenildi. Nusret S.’nin deprem bölgesine gönüllü olarak gittiği öğrenildi. Hakkında soruşturma başlatılan 30 yaşındaki Nusret S.’nin yakalanmasına çalışılıyor.