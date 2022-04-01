Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bulgaristan'dan otobüslerle geldiler: Yüzlerce kişi İstanbul'daki Ayın Biri Kilisesi'ne akın etti

#Istanbul#Ayın Biri Kilisesi#Bulgaristan
Bulgaristandan otobüslerle geldiler: Yüzlerce kişi İstanbuldaki Ayın Biri Kilisesine akın etti

Fatih'te bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce kişi akın etti. Bulgaristan'dan otobüslerle gelenlerin de olduğu kilise önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Haberin Devamı

Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan Ayın Biri Kilisesi'ne yerli ve yabancı yüzlerce insan akın etti. Tur otobüsleri ise Bulgaristan'dan yaklaşık 300 ziyaretçi getirdi. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, aşkı, parayı, sağlığı, kariyeri, şansı, evliliği gibi birçok dileği temsil eden objelerden alarak kiliseye girdi. Kiliseye girenler, mumlarını yakıp dileklerini diledi. Daha önce gelip dileği kabul olanlar da kapı önünde bekleyenlere şeker dağıttı. 

Bulgaristandan otobüslerle geldiler: Yüzlerce kişi İstanbuldaki Ayın Biri Kilisesine akın etti

YAKLAŞIK 300 BULGAR VATANDAŞI DA KİLİSEYİ ZİYARETE GELDİ

Bulgaristan'dan gelen vatandaşlara rehberlik eden Ferhan Özcan, "Ayın Biri Kilisesi için firmamız üzerinden yaklaşık 300 kişi misafir getirdik. Bugün 1 Nisan ve onların kutsal günü. Dileklerini dilemek, dualarını etmek için geldiler. Şimdi turumuzu bitirdik gidiyoruz. Bugün buradan başladık ve Emirgan'a gideceğiz" diye konuştu. 

Haberin Devamı

Bulgaristandan otobüslerle geldiler: Yüzlerce kişi İstanbuldaki Ayın Biri Kilisesine akın etti

"GENÇLER AŞK İSTİYOR"

11 yıldır her ayın 1'inde kilise önünde obje satan Serpil Örümcer, "Aşk, ev, araba, nazar gibi objeler var. Bu aralar para daha çok satılıyor. Ev, araba istiyorlar, çoğu satılıyor. Gençler aşk istiyor. Orta yaştakiler ev, araba, çocuğunu evlendirecek yüzük istiyor" dedi. 

Bulgaristandan otobüslerle geldiler: Yüzlerce kişi İstanbuldaki Ayın Biri Kilisesine akın etti

DİLEK DİLEMEK İÇİN SIRA BEKLEDİLER

Dileği kabul olan ve şeker dağıtan Nuran Kara, "Torunum olsun dilemiştim, kabul oldu. Bu ikinci gelişim. Çok fazla gelmem ilk gelişimdi o da oldu" ifadelerini kullandı.

Kiliseye gelen Feride Keven ise, "Her şeyden önce sağlık diliyorum. Bir evim olsun, güzel bir yerde huzurla yaşamak istiyorum. Buraya ikinci kez geldim. O dileğim oldu ve lokumumu dağıttım. Allah herkesin dileğini kabul etsin. İkincisinde nasıl olur bilmiyorum" diye konuştu. Kiliseye ilk kez gelen Meltem Başel, "Önce sağlık dileyeceğim. Para dileyeceğiz. Onun dışında da birkaç bir şey daha dileyeceğiz" dedi. Yaklaşık 1 saat boyunca sıranın gelmesini beklediğini belirten Gülşah Kapsız da, "İlk kez geldim ve kuzenim sayesinde öğrendim. Dileyeceğimiz bir şeyler var. Anahtar alacağız. İçerideki duruma bakacağız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bulgaristandan otobüslerle geldiler: Yüzlerce kişi İstanbuldaki Ayın Biri Kilisesine akın etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Ayın Biri Kilisesi#Bulgaristan

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Site sakinleri dikkat ‘Hayalet komşu’ alarmı…

Site sakinleri dikkat! ‘Hayalet komşu’ alarmı…

#Kiracı Hakları
300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı

300 binde bir görülen bir hastalıkla doğan Gökdeniz bebeğin hikayesini annesi anlattı: 'Hayatımın en uzun 3 dakikasıydı'

#Bebek Sağlığı
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay