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Bulgaristan’daki seçim: Oy kullanın

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#CHP#Özgür Özel#Bulgaristan
Bulgaristan’daki seçim: Oy kullanın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Hak ve Özgürlükler Hareketi yetkililerini kabul ederken “Her seçim önemli ama Bulgaristan’daki bu seçim her zamankinden önemli. Çifte vatandaş olan herkes Bulgaristan seçimleri için oy kullanmalı” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulgaristan Türklerine 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde sandığa gitme çağrısında bulundu. Özel, “Sözüme değer veren tüm Bulgaristan Türklerini, tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyoruz. 27 Ekim günü oy kullanma konusunda hangi talep varsa bizler tarafından karşılanacak” dedi.

Bulgaristan’daki seçim: Oy kullanın

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Eş Genel Başkanı Cevdet Çakırov ile beraberindeki heyeti dün CHP Genel Merkezi’nde ağırlayan Özel, görüşmenin ardından şu çağrıyı yaptı:

HER ZAMANKİNDEN ÖNEMLİ

“Her seçim önemli ama Bulgaristan’da bu seçim her zamankinden önemli. Çifte vatandaş olan herkes Bulgaristan seçimleri için oy kullanabiliyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ağırlıklı olmak üzere çok sayıda ilimizde sandıklar kurulacak. Oy kullanma imkânı var. Bu konuda il başkanlıklarımızdan Bulgaristan seçimlerine katılımın yükselmesi ve oradaki Bulgaristan Türkü vatandaşlarımızın en iyi şekilde temsil edilebilmeleri, haklarının yenilmemesi için bu seçime katılmalarını çok önemsiyoruz. 27 Ekim günü oy kullanma konusunda hangi talep varsa bizler tarafından karşılanacak. Onun için CHP’nin ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına başvurabilirsiniz. Ayrıca bu seçimde Türkiye’deki tüm partilerin de bizim gibi Bulgaristan’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi’ni, Hak ve Özgürlükler Hareketi İttifakı’nı desteklediklerini, oradaki seçimlerde oy kullanma oranını artırmak istediklerini düşünüyoruz. Yani bu bir Türkiye içinde parti meselesi değil. Türkiye’de hangi partiye gönül vermiş olursa olsun herkesin sandığa gitme ve oyunu verme meselesidir. Biz CHP olarak üzerimize düşeni yapacağız. Tüm partilerin de aynı şekilde katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

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#CHP#Özgür Özel#Bulgaristan

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