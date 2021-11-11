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Bulgaristan'daki seçim heyecanı Sultangazi'ye yansıdı

#Sultangazi#Bulgaristan#Mustafa Karadayı

Bulgaristan'da 14 Kasım Pazar günü yapılacak olan parlamento ve Cumhurbaşkanı seçimlerinde ilk defa bir Türk aday Cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin adayı olarak mücadele edecek olan Mustafa Karadayı, için Sultangazi'deki soydaşları seferber oldu.

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Bulgaristan'da pazar günü yapılacak olan seçimlerin heyecanı Sultangazi'ye yansıdı. Sultangazi'de bulunan Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği yöneticileri, 3 bin 517 kayıtlı olduğu belirtilen seçmenin pazar günkü seçimde oy kullanması için seferber oldu. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan Mustafa Karadayı'nın seçim afişlerini ilçenin farklı noktalarına asan dernek yönetimi, ilçede bulunan kayıtlı seçmene de ulaşarak oy kullanmaya davet ediyor. 

"TÜRK ADAYIN BULUNMASI BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞIDIR"

Sultangazi'de bu seçimlerde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 3 bin 517 çifte vatandaşın bulunduğunu söyleyen Sultangazi Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği Başkanı Hayrettin Gürses,"Bulgaristan'da koalisyon kurulamadığı için üçüncü seçim yapılıyor. Bizim için bu seçim diğer seçimlerden çok farklı. Çünkü, Bulgaristan tarihinde ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Türk Cumhurbaşkanı adayının çıkması bizin için büyük bir gurur kaynağıdır.

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Sultangazi Trakya Rumeli Balkan Türkleri Derneği olarak 14 Kasım Pazar günü yapılacak olan seçim için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bizim için bir prestij meselesi oldu. Bulgaristan'da ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın haklarını koruyabilmek adına pazar günü yapılacak olan seçimlerde mümkün olduğu kadar yüksek düzeyde katılımın olması için çaba sarf ediyoruz. Sultangazi'de sandıklar Cebeci Sultançiftliği İlköğretim Okulu'nda kurulacak. Bütün seçmenlerimizi davet ediyoruz. Pazar günü çifte vatandaş olanlar oy kullanabilecek. 3 bin 517 civarında Sultangazi'de kayıtlı seçmen bulunmaktadır. Oy kullanacak olan soydaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

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#Sultangazi#Bulgaristan#Mustafa Karadayı

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