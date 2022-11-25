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Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade duruşması ertelendi

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#Levent Göktaş#Bulgaristan#Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
Bulgaristanda yakalanan Levent Göktaşın Türkiyeye iade duruşması ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 16:49

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi, kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın bugün görülen Türkiye'ye iadesine yönelik duruşma, avukatlarının katılmaması üzerine ertelendi.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi olan ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanırken, tutuklu yargılanmasına karar verildi. Haskovo Bölge Mahkemesi'nde 14 Kasım'da yapılan duruşmada sağlık sorunlarının bulunduğunu belirten Göktaş'a kimlik belgelerine el koyularak ve yurt dışına çıkma yasağı getirilerek, ev hapsi verildi.

Bulgaristan'da Haskovo Bölge Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Mustafa Levent Göktaş katılırken, 3 avukat ise gelmedi. Göktaş'ın avukatlarından İvan İvanov, mahkemeye hastalık izninde bulunduğunu, Anton Popov işleri nedeniyle katılamayacağını bildirirken, Anna Popova da gelmedi. Davanın savcısı Nikolay Trendafilov, yargılamanın yasal süre içinde tamamlanması için yedek avukatın atanmasını istedi. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederken, duruşmaya neden göstermeden katılmayan avukat Anna Popova'ya 1000 leva (9 bin 800 lira) para cezası verilmesine hükmetti.

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Savcılık, Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'de işlemiş olabileceği suçların önemli olduğunu belirterek, Türkiye'ye iadesiyle ilgili prosedürün en fazla 180 günde tamamlanması gerektiğini kaydetti. Göktaş ise sonraki duruşmanın 20 son sonra yapılmasını talep etti. Göktaş'ın talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Kasım'a erteledi. Göktaş, duruşma gününe kadar Haskova'da ev hapsinde tutulacak.

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#Levent Göktaş#Bulgaristan#Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

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