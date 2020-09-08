Bulgaristan Vizesi nasıl alınır? Bulgaristan Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Umumi (Bordo) pasaportu olan Türk vatandaşları, Bulgaristan seyahatlerinde vizeye tabidirler. Diplomatik pasaportu olanlar 180 günde 90 gün vizeden muaftırlar. Hususi ve Hizmet pasaportu olan Türk vatandaşları, 30 gün süreyle Bulgaristan'a girişlerde vizeden muaf sayılırlar.

Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?

Bulgaristan vizesi almak için yapılması gereken ilk şey, seyahat amacını belirleyip buna göre başvuru formu doldurmaktır. Başvuru formu, konsolosluk veya aracı vize şirketlerinden alınabilir. Başvuru formu alınıp doldurulduktan sonra, evraklar hazırlanıp dosyaya eklenmelidir.

Hazırlanması gereken evrakların, eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Randevu tarihinde belgeler teslim edilmeli ve vize harç bedelleri ödenmelidir. Sonraki aşamada, konsolosluk vize başvurusunu değerlendirmeye alır.

Bulgaristan Vizesi Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Bulgaristan vizesinin başvuru ücretleri, seyahatin amacı ve ülkede kalınacak süreye göre farklılık gösterir. Ücretler her zaman güncellendiği için net bir bilgi vermek mümkün olmamakta. Bulgaristan vize başvuru ücretleri ortalama 150 ile 200 Euro arasında değişiyor.

Dönemsel olarak fiyatlar yükselebilir. Ayrıca alınacak ek hizmetlerde daha fazla ücret ödenebilir. Bulgaristan vize ücretini öğrenmek için vize başvuru öncesinde konsoloslukla iletişim kurulabilir. Bulgaristan vize ücretleri, olumsuz sonuç durumunda iade edilmemekte.

Bulgaristan Vizesi İçin Gerekli Evraklar Neler?

Bulgaristan vizesine başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için gereken tüm evrakların teslim edilmesi gerekir. Evrakların eksik hazırlanması durumunda, vize başvurusu reddedilebilir. Bu nedenle evraklar titiz şekilde hazırlanarak, dosyaya eklenmelidir.

Vize başvuru formu. Bu formun, mutlaka düzgün bir şekilde, doğru bilgilerle doldurulması gerekir. Vize başvuru formunda yer verilen bilgilere göre belgeler hazırlanacağı için yanlış bilgi verilmemelidir.

Pasaport. En az 1 yıl daha geçerliliği olan, 2 adet sayfası boş bulunan, 10 yıldan daha eski olmayan 1 adet pasaportunuzu eklemelisiniz. Eski pasaportlar varsa onları ekleyebilirsiniz.

Geçmişte kullanılan vizelerin fotokopileri.

Banka hesap belgeleri. Bu belgelerin son 3 aya ait olması gerekiyor. İçerisinde Bulgaristan'da size yetecek (en az 5 bin TL) para bulunmalı.

30 bin Euro teminatlı sağlık sigortasının başvuruda olması gerekiyor.

Otel, konaklama ve uçak rezervasyonları ayrıca dosyaya eklenmelidir.

Kimlik fotokopisi. 2 adet arkalı ve önlü çekilmiş kimlik fotokopisi dosyada yer almalı.

Vize talep dilekçesi. İngilizce olarak yazılmalı, seyahatin amacı belirtilmelidir.

Ülkeye gidiş amacına istinaden diğer belgeler. (Turistik gezi, çalışma)

Başvuru yapan kişinin statüsüne göre diğer belgeler. Emekli, öğrenci, iş sahibi, işçi gibi statülerde istene belgeler.

Bulgaristan Vizesi İçin Başvuru Şartları Neler?

Bulgaristan vizesi için bazı şartlar mevcuttur. Başvuruda bulunurken, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, evrakların istendiği gibi hazırlanmasıdır. Eksik ve yanlış evraklar, kabul edilmez. Başvuru esnasında, istenen ücretlerin ödenmiş olması gerekir.

Ücretler ödenmeden belge teslimi yapılırsa, değerlendirme yapılamaz veya başvuru olumsuz sonuçlanır. Başvurunun olumlu sonuçlanması adına vize merkezleriyle görüşme sağlanabilir.

Bulgaristan Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Bulgaristan vizesi başvuruları, aksilik olmaması, belgelerin doğru teslim edilmiş olması halinde 5 iş gününde sonuçlanır. Hızlı şekilde sonuçlanabileceği gibi, aksilik durumlarında geç sonuçlanabilir.

Bulgaristan ya da Türkiye'nin tüm resmi dini bayramlarında konsolosluk tatile girer. Süre uzayabilir. Ayrıca yoğunluğun olduğu dönemlerde başvuruların süreçleri uzayabilir. Başvurunun doğru yapılmasına, tatil dönemlerine denk getirmemeye özen gösterilirse, sorun çıkmadan vize alınabilir.