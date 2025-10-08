×
Bulgaristan ve Edirne'deki sağanaklar can suyu oldu! Saniyede 4 metreküpe çıktı

Edirne'de etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini yükseltti. Kuraklık nedeniyle su seviyesi yaz aylarında dip seviyeyi gören nehirlere kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar can suyu oldu.

Son aylarda oldukça düşük seviyede akan ve ay başında debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi yağışlarla saniyede 4 metreküp olarak kaydedildi.

Tunca Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi ve kum adacıklarının kaybolmasıyla ördeklerin de rahatça yüzebildiği görüldü.

Yağışlarla Meriç Nehri'nin de su seviyesi yükseldi.

Nehrin ay başında yapılan ölçümde 51 metreküp/saniye olan debisi 180 metreküp/saniyeye çıktı.

KENTTEKİ YAĞIŞLAR VATANDAŞLARI SEVİNDİRDİ

Vatandaşlardan Nuri Avcı, son yağışlardan memnun kaldıklarını söyledi. Yağışların devam edeceğini duyduklarını belirten Avcı, "Bunu duymamız bizi mutlu etti. Yaz ayı kuraklık nedeniyle kötü geçti." dedi.

Avcı, son yağışların tarımla uğraşan üreticiye de katkıda bulunacağını dile getirdi.

Çiftçilerin ekim ayında tarlalarını hazırlamaya başlayacağını anlatan Avcı, "Tarlasına ekim yapacak üretici bu yağmurdan faydalanabilir. Kuraklık nedeniyle bu yıl bahçelerde ürün de yetişmedi, bu yağmur ancak baraj ve göletlerdeki suya katkı sundu. Yer altı sularını doldurup onları destekledi." diye konuştu.

