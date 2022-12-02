Bulgaristan sınırında donmak üzere bulunan göçmen yoğun bakımda

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Edirne’de, dün akşam hatsız telefondan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünün Bulgaristan sınırında 2 kişinin hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma komanda ekipleri sevk edildi. Hava sıcaklığının 0 ile 5 derece arasında olduğu bölgede arama yapan komandolar, 216 numaralı sınır direği yanında, meşe ormanları içinde 2 kişiyi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Jandarma, yerde yatanların, Iraklı kaçak göçmenler olduğunu belirleyip, sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemede göçmenlerden Bereket Elcavir'in donarak öldüğü, Ali Elcavir'in ise donmak üzere olduğunu belirlendi.

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Elcavir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bereket Elcavir'in cansız bedeni ise otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Ali Elcavir'in, zor da olsa konuşarak askerlerden su istediği öğrenildi. Kendisine su verildikten sonra ambulansla hastaneye sevk edilen Elcavir'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ali Elcavir ile Bereket Elcavir'in akraba oldukları öğrenildi.

Edirne'de, şubat ayında, Yunanistan'a sınır İpsala ilçesinde geri itilen 22 göçmenden 19'u, soğuktan donarak hayatını kaybetmişti.