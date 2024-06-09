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Bulgaristan seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti

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#İSTANBUL#Bulgaristan#Seçim
Bulgaristan seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 10:27

Bulgaristan’da bugün yapılan genel seçim ve Avrupa Parlamentosu seçimi için Türkiye’de 166 noktaya sandık yerleştirildi. İstanbul'da da vatandaşlar, oy kullanmak için sabah saatlerinde sandık başına geldi.

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Bulgaristan’daki genel seçim ve Avrupa Parlamentosu seçimi bugün yapılıyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60 ülkede başlayan iki seçime 20'si parti ve 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi parti katılıyor. Seçmenler, 50’nci dönem Bulgaristan Parlamentosu için 240 ve bu ülkeyi AP’de temsil edecek 17 milletvekilini seçmek için oy kullanmaya başladı. Türkiye'de, seçimlerde oy kullanmak için 166 yere sandık yerleştirildi.

İstanbul Avcılar’da biri Ambarlı İlkokulu diğeri Firuzköy İlkokulu olmak üzere iki merkezde sandıklar yerleştirildi. Saat 07.00’de başlayan oy verme işleminin 20.00’de sona ereceği belirtildi. Eş başkanlıklarını Cevdet Çakırov ve Delyan Peevski'nin yaptığı, üyelerinin büyük bölümünü Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi de seçimlerde 28 numaralı pusulada yer aldı.

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Bulgaristan seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti

"HERKES GELİP OYUNU KULLANMALI"

Ambarlı İlkokulu’nda oy kullanan Sema Eyüpoğlu, "Oy hakkına sahip vatandaşları sandık başına davet ediyorum. Herkes gelip oyunu kullanmalı" dedi. Seçimde görevli Vijdan Çalışkan, "Seçimler için oy kullanmaya geldim. Bulgaristan’daki haklarımızın korunmasını istiyorum. Herkes aklını kullansın. Tercih onların" diye konuştu.

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#İSTANBUL#Bulgaristan#Seçim

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