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Bulgaristan plakalı araçtan inip dehşet saçmışlardı: Motosikletliye saldıran magandalara ağır fatura

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#Trafik#Bulgaristan#Motosiklet
Bulgaristan plakalı araçtan inip dehşet saçmışlardı: Motosikletliye saldıran magandalara ağır fatura
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 12:51

Kağıthane’de seyir halindeyken ani fren yaparak tartıştıkları motosiklet sürücüsünü "Seni buraya gömerim, öldürürüm" diyerek tehdit eden Bulgaristan plakalı otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Serbest bırakılan şüphelilere rekor para cezası uygulanırken, yabancı plakalı lüks araç 60 gün süreyle otoparka çekildi.

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Olay, 19 Eylül Cumartesi günü saat 22.35 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıktıktan sonra eşiyle birlikte 34 PJE 343 plakalı motosikletiyle evine giden Bayram K.’nin önünde, iddiaya göre hızla ilerleyen K 6490 BP Bulgaristan plakalı otomobil sürücüsü aniden fren yaptı. Bayram K.’nin, "Burada bu kadar hızlı kullanılır mı" diyerek tepki göstermesi üzerine otomobilde bulunan Bülent Y. (47) ve Eray Ö. (45) araçtan indi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bayram K., 2 kişinin üzerine yürüyerek kendisine saldırdığını, bu nedenle telefonuyla görüntü çekmeye başladığını belirtti.

Bulgaristan plakalı araçtan inip dehşet saçmışlardı: Motosikletliye saldıran magandalara ağır fatura

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'SENİ BURAYA GÖMERİM'

Tartışma sırasında siyah gömlekli kişi, kendisini görüntüleyen motosikletliye, "Ne çekiyorsun. Benim canım yanmış bak acile gidiyorum. Seni buraya gömerim. Kapat onu" diye bağırdı. Motosikletlinin, "Kusura bakma diyoruz" cümleleri üzerine tartışma devam etti. Siyah gömlekli kişi, "Ben ölseydim ne olacaktı. Eşim var yanımda" diye konuştu.

Bulgaristan plakalı araçtan inip dehşet saçmışlardı: Motosikletliye saldıran magandalara ağır fatura

'BAK SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Motosikletlinin, "Geldin, üstüme geldin abi" sözleri üzerine diğer kişi, "Kim üstüne geldi senin" diyerek tepki gösterdi. Siyah gömlekli kişi ise motosikletliye iki kez, "Oğlum bak seni öldürürüm" diyerek tehditte bulundu. Bayram K.’nin eşi ise, "16 saat çalıştık, yorgunuz, eve gidip yemek yiyeceğiz" diyerek yaşananlar tepki gmsterdi.

Bulgaristan plakalı araçtan inip dehşet saçmışlardı: Motosikletliye saldıran magandalara ağır fatura

1 ŞÜPHELİNİN EMNİYETE 6 GELİŞ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giden Bayram K., şüphelilerin kendisine saldırdığını, eşiyle beraber tehdit edildiklerini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, Bülent Y. ve Eray Ö.’yü evlerinde yakalayarak polis merkezine götürdü. Eray Ö.’nün emniyete 6 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli hakkında 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suıçlarından adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler serbest bırakıldı.

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Bulgaristan plakalı araçtan inip dehşet saçmışlardı: Motosikletliye saldıran magandalara ağır fatura

2 KİŞİYE TOPLAM 362 BİN 719 LİRA CEZA KESİLDİ

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Bülent Y. ve Eray Ö.’ye 'Saldırı amacıyla araçtan inmek' nedeniyle ayrı ayrı 180 bin lira idari para cezası kesildi. Otomobil sürücüsüne ayrıca 'Sürücü belgesini yanında bulundurmamak' nedeniyle 2 bin 719 lira ceza kesildi. Böylece 2 şüpheliye toplam 362 bin 719 lira Trafik cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, otomobil ise 60 gün boyunca trafikten men edildi.

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#Trafik#Bulgaristan#Motosiklet

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