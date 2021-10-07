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Bulgaristan önlemleri artırdı, Edirne'de yoğunluk oluştu! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

#Kaçak Göçmen#Sınır Kapısı#Bulgaristan
Bulgaristan önlemleri artırdı, Edirnede yoğunluk oluştu Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor. Bulgaristan'ın kaçak göçmen girişlerini önlemek için denetimleri artırması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Bulgaristan denetimleri artırdı, uzun kuyruklar oluştuBulgaristan denetimleri artırdı, uzun kuyruklar oluştu
Bulgaristan denetimleri artırdı, uzun kuyruklar oluştu

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Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünlerini götürmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'na TIR'lar ile gelen sürücüler, sınırda yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki parklarda 1500'e yakın TIR sürücüsü, çıkış yapmak için beklerken Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 10 kilometreyi buldu. Sürücüler, Bulgaristan'a açılan sınır kapılarındaki yoğunluğun, Bulgar gümrük yetkililerinin TIR'lara kaçak binen göçmenlere yönelik denetimlerini artırmasından kaynaklandığını söyledi. Türk gümrük yetkilileri ise göçmenlere yönelik denetimlerin Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sıkı yapıldığını, yoğunluğun ülkenin artan ihracatından kaynaklandığını kaydetti.

Bulgaristan önlemleri artırdı, Edirnede yoğunluk oluştu Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor


EDİRNE VALİLİĞİ ÖNLEMLERİ ARTIRDI

Göçmenler, son dönemde sınır kapıları yakınlarında park edilen TIR'lara binerek, kaçak geçmeye çalışıyor. TIR dorselerinin branda ve iplerini kesilerek gizlice binilmesini önlemek için Edirne Valiliği de TIR parkı tesislerinden, göçmenlerin girmelerini önlemek için beton duvar üzerine 2,5 metre yükseklikte tel çekmelerini istedi. Valilik ayrıca göçmenlerin TIR'lara yaklaşmasını engellemek için her tesisin güvenlik personeli çalıştırmasını, gönderdiği yazıyla duyurdu.

'BULGARİSTAN DENETİMLERİ ARTIRDI, KUYRUK UZADI'

Romanya'ya ihracat yükü taşıyan sürücülerden Kamil Aldı, "Bulgaristan gümrük kapılarında TIR'larımızda göçmen çıkması nedeniyle denetimlerini artırdı. Denetimler arttı ama bizim Türkiye'den gelen TIR'larımızda göçmen yine de çıkıyor. Aracımızda göçmen çıkarsa TIR'larımız geri çeviriyorlar. Tabi bu çalışmalar olunca kuyruk da uzuyor. Normalde hafta sonu kuyruk olurdu ama şimdi Bulgaristan denetimi artırınca hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri de yoğunluk oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hafta içi dahil 15-20 kilometre TIR kuyruğu oluyor şu anda. Bu yoğunluk da Bulgaristan'ın göçmen nedeniyle denetimi artırmasından kaynaklanıyor. Bizler de TIR dorselerine göçmenle binmesini önlemek için sabaha kadar uyumadan TIR'larımızın başında nöbet tutuyoruz" dedi.

'GÖÇMENLERİ TIR'LARA BİNDİREN ORGANİZATÖRLER VAR'

Bursa'dan aldığı yükü Romanya'ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen ve 3 gündür sınırda çıkış yapmak için beklediğini söyleyen sürücü Enver Ulukaya da "Edirne ve Çanakkale bölgelerinde göçmenleri 1000 ve 2 bin dolar karşılığında TIR'lara bindiren organizatörler var. Benim TIR'a kaçak göçmen bindirilmek istenirken yakaladım, bana silah doğrultular. Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan gitmek isteyen göçmenlerin TIR'a gizli binip kaçışları arttı. Bu nedenle Bulgaristan denetimini artırdı çünkü sıkıntıyı Bulgaristan yaşıyor. Bulgaristan tarafına girdiğinizde dorsenin her iki tarafına şiş sokuyorlar; göçmen var mı, yok mu diye hatta X-ray cihazına sokuyorlar. Bu şekilde ülkelerine giriş yapıyoruz. Ben 3 gün oldu hala burada bekliyorum" diye konuştu.

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#Kaçak Göçmen#Sınır Kapısı#Bulgaristan