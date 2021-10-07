Bulgaristan önlemleri artırdı, Edirne'de yoğunluk oluştu! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

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Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünlerini götürmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'na TIR'lar ile gelen sürücüler, sınırda yoğunluk oluşturuyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki parklarda 1500'e yakın TIR sürücüsü, çıkış yapmak için beklerken Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu, 10 kilometreyi buldu. Sürücüler, Bulgaristan'a açılan sınır kapılarındaki yoğunluğun, Bulgar gümrük yetkililerinin TIR'lara kaçak binen göçmenlere yönelik denetimlerini artırmasından kaynaklandığını söyledi. Türk gümrük yetkilileri ise göçmenlere yönelik denetimlerin Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sıkı yapıldığını, yoğunluğun ülkenin artan ihracatından kaynaklandığını kaydetti.