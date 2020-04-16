Bulgaristan Konsolosluğu Nerededir? Bulgar Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Bulgaristan konsolosluğu Türkiye'de ki yer alan en eski konsolosluklardandır. Bulgaristan konsolosluğunun nerede olduğuna dair internet üzerinden araştırma yapılmaktadır.

Bulgaristan Konsolosluğu Nerededir?

Bulgaristan konsolosluğu İstanbul'un Levent ilçesinde yer almaktadır. Levent'in Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde yer alır.

Bulgaristan Konsolosluğu Adresi

Adres: Ahmet Adnan Saygun Caddesi No: 44

80600 Levent / İSTANBUL

Bulgaristan Konsolosluğu Telefon Numarası

Bulgaristan konsolosluğunun vatandaşlara hizmet verdiği 3 adet telefon numarası bulunur.

Tel: +90 212 281 01 14

Tel: +90 212 281 01 15

Tel: +90 212 281 01 16

Bulgaristan Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Bulgaristan konsolosluğunun iletişim için fax numarası ve mail adresi bulunmaktadır.

Fax No: +90 212 264 10 11

E-Mail: Consulate.Istanbul@mfa.bg

Bulgaristan Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Bulgaristan konsolosluğu genellikle Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir. Bazı işlemler için de Perşembe günü hizmet verebiliyor. İşte Bulgaristan konsolosluğunun çalışma saatleri;

Pazartesi: 08:00 - 17:30

Cuma: 08:00 - 17:30

Bulgaristan konsolosluğunda işlemler için belirli çalışma saatleri ayarlanmıştır. Buna göre pasaport teslim saatleri için;

Cuma: 09:00 - 13:00

Pasaport başvurusu için;

Pazartesi: 09:00 - 12:00

Cuma: 09:00 - 12:00

Noter, evrak ve geçici pasaport işlemleri için çalışma saatleri;

Pazartesi: 08:00 - 11:00

Perşembe: 08:00 - 11:00