Bulgaristan fırkateyni, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan donanmasına ait 11 borda numaralı savaş gemisi 'SMELI', saat 12.30 sularında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen fırkateyn, gemiler için boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru seyrine devam etti.

Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.