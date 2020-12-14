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Mustafa SUİÇMEZ/DHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Bulgaristan fırkateyni Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Bulgaristan fırkateyni Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Bulgaristan donanmasına ait 11 borda numaralı 'SMELI' fırkateyni, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 11.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan donanmasına ait 11 borda numaralı savaş gemisi 'SMELI', saat 12.30 sularında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen fırkateyn, gemiler için boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru seyrine devam etti. Bulgar savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

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