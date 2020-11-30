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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Bulgaristan devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Bulgaristan devriye gemisi 'Krajmorje' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 513 borda numaralı devriye gemisi Krajmorje, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Bulgar devriye gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

Marmara Denizi'nden saat 07.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'ne ait 513 borda numaralı devriye gemisi Krajmorje, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü Dağı'nda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Krajmorje Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Bulgar devriye gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

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