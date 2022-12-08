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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Türkiye'ye geliyor

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#Bulgaristan#Rumen Radev#Recep Tayyip Erdoğan
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Türkiyeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 23:31

Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 9 Aralık 2022 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı. 

 

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#Bulgaristan#Rumen Radev#Recep Tayyip Erdoğan

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