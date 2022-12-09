Bulgaristan Cumhurbaşkanı İstanbul'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'düzensiz göçün idaresinde iş birliği' vurgusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. Görüşme, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kıymetli mevkidaşımla son olarak Prag'da düzenlenen zirvede bir araya gelmiştik. Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz.

İki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik.

Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene, ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak.

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Ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Balat'taki Demir Kilise'yi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgat'taki caminin restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir."

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI: İŞ BİRLİĞİMİZ BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum misafirperverlik ve önemli konuları görüşme fırsatı verdiği için. Ukrayna'daki savaş çok yakınımızda. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iş birliği bölgenin güvenliği için önemli. Önemli ticari partnerliğimiz söz konusu. Kapıkule Sınır Kapısı'nın dünyada ikinci sırada yer alması yani ticari hacim olarak. Çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Türkiye, Bulgaristan'da yatırım yapan bir ülke. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sadece bizi sınamıyor, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sistemlerimizi de sınıyor. Bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Global çapta değişimler çok hızlı oluyor.

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Birçok krizle baş etmemiz gerekiyor. Ülkelerimizin ortak bir sorumluluğu var. Karşılıklı menfaatler doğrultusunda beklentilerimiz her iki ülkede enerji sistemlerinin daha da gelişeceğidir. Burada Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz için çok zor dönemde bize hızır gibi yetişip sıvılaştırılmış gaz konusunda destek sağladılar. Bugünkü görüşmemiz de oldukça faydalıydı. Ukrayna'daki savaş artık küresel çaptaki tedarik zincirlerini etkiliyor.

"SAKİN VE KORUNAN BİR SINIRA SAHİP OLMALIYIZ"

Sınır kapılarımızda trafik iki kat artmış durumda. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Ortaklaşa tedbirler alarak sınır kapılarımızın kapasitesini arttırmak için gereken adımları atmamız gerekiyor. İlgili bakanlar görüşmelerini yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir harita çizdik. Attığımız adımların başarılı olması için sakin ve korunan bir sınıra sahip olmalıyız.

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Türkiye'nin artan yasa dışı göçün önüne geçmesini takdirle karşılıyoruz. Ortak çabalarımız devam edecek. Tabii ki yasadışı göçle ilgili Türkiye'nin bulunduğu durumu dikkate alıyoruz. Terörist faaliyetleri kınıyoruz. Ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ukrayna'daki durumun diplomatik yollarla çözülmesi yönünde gösterdiğiniz çabayı takdirle karşılıyoruz. Çok büyük bir başarı elde ettiniz tahıl koridorunu açarak. Bir daha sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum."