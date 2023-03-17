Bulgar Sveti Georgi Kilisesi’nin papazı Alexander Çıkırık hayatını kaybetti

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Barutluk Mahallesi'ndeki tarihi Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin papazı Alexander Çıkırık, dün gece evinde fenalaştı. Çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan, yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Çıkırık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Alexander Çıkırık, 2003 yılından beri görev yaptığı Sveti Georgi Kilisesi'nde pazar günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Alexander Çıkırık, görev yaptığı kilisede Bulgaristan ve Yunanistan'dan önemli siyasetçi ve din adamlarının katılımıyla çok sayıda ayin düzenlemişti. Çıkırık, geçen ay Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından düzenlenen törenle seçkin kültür, bilim adamı ve eğitimciler için verilen 1'inci derece 'Sv.Sv. Kiril ve Metodiy' nişanıyla ödüllendirilmişti. (DHA)