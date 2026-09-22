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Bulgar iki kadından 'pes' dedirten yöntemle vurgun: Biri pazarlık yaptı diğeri çaldı

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#Hırsızlık#Edirne#Bulgaristan
Bulgar iki kadından pes dedirten yöntemle vurgun: Biri pazarlık yaptı diğeri çaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 12:33

Edirne'de iki Bulgar kadın, bir kuyumcudan altın, gözlükçüden de gözlük çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken kadınların ülkelerine döndüğü tespit edildi.

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Kentte 16 Eylül'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki kuyumcudan altın ve gözlükçüden de gözlük hırsızlığı yapıldı. Önce kuyumcuya müşteri gibi giden 2 kadın, altın alma bahanesiyle ürünlere baktı.

Bulgar iki kadından pes dedirten yöntemle vurgun: Biri pazarlık yaptı diğeri çaldı

Kadınlardan biri kuyumcuyla döviz kurları üzerinden pazarlık yaparken, diğeri vitrindeki altınları aldı. Dükkandan çıkan kadınlar, daha sonra aynı caddedeki gözlükçüye gidip, vitrindeki gözlüğü çaldı.

Bulgar iki kadından pes dedirten yöntemle vurgun: Biri pazarlık yaptı diğeri çaldı

O ANLAR KAMERADA

İki olay da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kuyumcu dükkanından çalınan altınların değeri 300 bin, gözlüğün ise 25 bin lira olduğu belirtildi.

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Bulgar iki kadından pes dedirten yöntemle vurgun: Biri pazarlık yaptı diğeri çaldı

ÜLKELERİNE DÖNMÜŞLER

İş yeri sahiplerinin başvurusu üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği çalışmada şüphelilerin Bulgaristan uyruklu R.N.N. (27) ve N.N.I. (32) adlı kadınlar olduğu belirlendi. Şüphelilerin hırsızlıkların ardından Bulgaristan'a döndüğü belirlendi. Polis, olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Bulgar iki kadından pes dedirten yöntemle vurgun: Biri pazarlık yaptı diğeri çaldı

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#Hırsızlık#Edirne#Bulgaristan

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