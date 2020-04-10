Bulgar Ehliyeti Avrupa'da Geçerli Midir? Bulgar Ehliyeti Hangi Ülkelerde Kullanılabilir

Pek çok gurbetçi ve Bulgaristan'a değişik sebeplerden dolayı giden kişiler bu ülkeden ehliyet çıkarmaktadır. Ancak bu ehliyetin Avrupa'da geçerli olup olmadığı konusu en merak edilen ve araştırılan etmenler arasında yer almaktadır.

Bulgar Ehliyeti Avrupa'da Geçerli midir?

Bulgaristan bir Avrupa ülkesi olduğu için ve Avrupa Birliği'ne üye olduğundan, genel olarak Bulgar ehliyetinin Avrupa'da geçerli olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu durum sadece ehliyete bağlı değildir. Bu ehliyeti almış olan kişinin eğer gurbetçi ise Bulgaristan'da ikamet etmesi ve belli bir süre için bu ülkede sigortalı çalışmış olması gerekmektedir. Bu kriterler yerine getirildiği takdirde Bulgar ehliyeti Avrupa'nın bütün farklı ülkelerinde geçerli sayılmaktadır.

Bulgar Ehliyeti Hangi Ülkelerde Kullanılabilir?

Bulgaristan'da ehliyet alan pek çok kişi bunun hangi ülkelerde geçerli olup olmadığını merak ediyor. Genel olarak Avrupa üyesi olan hangi ülkeden ehliyet alınırsa alınsın o ülkelerin her birinde ehliyet geçerlidir. Yani Avrupa'nın hangi bölgesinden aldıysanız ehliyet bütün Avrupa üyesi ülkelerde geçerli olarak kullanılabilmektedir.

Tabii gurbetçiler için Bulgaristan'da ikamet etmek ve burada geçerli olan süreç içerisinde çalıştığını göstermek gerekir. Bulgaristan'da doğan ve büyüyen kişiler için ise böyle bir gereklilik yoktur. Bu kişiler Bulgaristan'da çıkardıkları ehliyeti Avrupa ülkelerinde rahatlıkla kullanabilir.

Bulgar Ehliyeti ile Avrupa'da Çalışılır mı?

Bulgar ehliyeti olan kişiler Avrupa'nın bütün farklı ülkelerinde hem seyahat hem de iş amaçlı ehliyeti kullanabilmektedir. Yani araç ile ilgili bir iş bulduğunuzda arabanın farklı ülkelerinde Bulgar ehliyeti üzerinden çalışabilirsiniz. Aynı şekilde kısa ya da uzun süreli seyahat gerçekleştirdiğinizde de rahatlıkla Bulgar ehliyeti ile araç kullanabilirsiniz. Tabii bu durum ehliyetin derecesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle otobüs ile kamyon gibi ağır işler için kullanılacak ehliyet konusunda farklılıklar söz konusudur. Yine de genel itibariyle Bulgar ehliyeti bütün Avrupa ülkelerinde geçerlidir.