Bülent Tüfekçi kimdir? kimdir? İşte AK Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfekçi'nin biyografisi

Bülent Tüfekçi'nin kim olduğu, AK Parti MKYK listesinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. İşte, Bülent Tüfekçi'nin biyografisi...

Bülent Tüfenkçi 1966 Malatya’da dünyaya geldi. Tüfenkçi, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Malatya’ya yerleşerek serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Tüfenkçi, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2001 yılında AK PARTİ Malatya teşkilatının kuruluşunda yer aldıktan sonra teşkilata çeşitli kademelerde görev aldı. 2011 – 2015 yılları arasında AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevini yaptı.

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