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Usta sunucu Bülent Özveren yoğun bakımda... Eşinden acil kan çağrısı

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#Bülent Özveren#Sebla Özveren#Çam Ve Sakura Hastanesi
Usta sunucu Bülent Özveren yoğun bakımda... Eşinden acil kan çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 21:21

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan usta sunucu Bülent Özveren'in eşi Sebla Özveren'den yeni bir açıklama geldi. Özveren eşi Bülent Özveren için kan bağışı çağrısında bulundu.

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Uzun yıllar TRT'de görev yapan ve Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki sunumu ile hafızalarda yer eden Bülent Özveren, 13 Eylül'de aniden rahatsızlanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımına kaldırılmıştı. Eşi Sebla Özveren, Twitter'dan acil kana ihtiyaçları olduğu bilgisini paylaştı.

Sebla Özveren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çok acil. Eşim Bülent Özveren için kan gerekiyor. 0 RH+. Çam ve Sakura Hastanesi. Koroner yoğun bakım. İlginiz beni çok memnun edecek. Hayati önem taşıyor. 65 yaş altı ve yakında Covid-19 geçirmemiş olacak. Kan verenler lütfen bana mesaj atsın."

Sebla Özveren önceki günlerde sosyal medya hesabından eşinin son durumuyla ilgili, "Bazı haber sitelerinde eşim Bülent Özveren’in vefat ettiği yazılmaktadır. Haber gerçek dışıdır. Kendisi halen yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bülent’in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim" paylaşımını yapmıştı.

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#Bülent Özveren#Sebla Özveren#Çam Ve Sakura Hastanesi

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