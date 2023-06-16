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Bülent Kuşoğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na değişim yanıtı: Genel Başkan’a karşı daha dikkatli olmalılar

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#Bülent Kuşoğlu#CHP#Adaylık
Bülent Kuşoğlundan Özel ve İmamoğluna değişim yanıtı: Genel Başkan’a karşı daha dikkatli olmalılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 15:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini belirtti. Kuşoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'değişim' ve 'adaylık' konularındaki açıklamalarına da yanıt verdi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı. Kuşoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultayda yeniden aday göstereceklerini söyledi. Kuşoğlu, “Yerel seçimlerden sonra bir olağanüstü kurultay gündeme gelebilir. Seçim sonuçlarına göre bırakabilir de, bir süre daha devam ettirebilir de” dedi.

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'ÖZEL VE İMAMOĞLU, GENEL BAŞKAN'A KARŞI DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Kuşoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'değişim' ve 'adaylık' konularındaki açıklamalarıyla ilgili olarak ise “Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar” diye konuştu.

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Özel ve İmamoğlu'nun, niyetleri varsa adaylıklarını resmen ilan edip, kurultayda yarışabileceklerini belirten Kuşoğlu, “Ama ‘Kemal Bey gitsin, beni koltuğa oturtsun' gibi bir tutumun doğru olmayacağını" söyledi.

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"PARTİLİLER OLARAK Kılıçdaroğlu'NU ADAY GÖSTERİRİZ"

'Kemal Bey kurultayda kesin aday olacak mı?' sorusuna Kuşoğlu, "Biz partililer olarak aday gösteririz" dedi.

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#Bülent Kuşoğlu#CHP#Adaylık

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