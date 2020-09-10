Bülent Arınç kimdir, kaç yaşında? İşte Bülent Arınç'ın biyografisi

Bülent Arınç'ın kim olduğu basına yansıyan haberlerin ardından merak konusu oluyor. Bülent Arınç'ın kim olduğunu merak eden vatandaşlar, Arınç'ın biyografisini araştırıyor. İşte, Bülent Arınç hakkında merak edilenler...

Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ayşe Sevdiye'dir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

20, 21, 22 ve 23. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. 23. Dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu. Bu görevi esnasında, 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, Münevver Arınç ile evli ve 2 çocuk babasıdır.