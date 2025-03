Bulduk ama kurtaramadık... Ölümü sır olarak kaldı

Haberin Devamı

İSTANBUL Kağıthane Gültepe’de yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel (36), 2 Mart Pazar günü saat 11.30 sıralarında evinden çıktı. Saat 12.56’da otobüsten inerek Belgrad Ormanı’na yürüdü. Ormanda zaman geçiren Gürel, yürüyüş anlarına ait fotoğrafları arkadaşına gönderdi. Saat 15.00’te eşi Sezer Gürel tarafından arandı. Telefon açıldı ancak konuşan olmadı. Bunun üzerine Sezer Gürel, polise başvurdu. Kaybolma ihbarının ardından polis ve kurtarma ekipleri harekete geçti. Gürel’e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu noktadan 14 kilometre uzaklıkta hırkası bulundu. Ece Gürel, 6 Mart Perşembe günü 01.15’te arama kurtarma ekiplerince ormanda uyur vaziyette bulundu. Vücudunda çok sayıda çizik bulunan ve hipotermi geçiren Gürel, ilk müdahalenin ardından Maslak’ta bulunan Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran ve kalp masajı ile tekrar hayata döndürülen Gürel, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yapılan ilk muayenede Gürel’de herhangi bir darp ve cinsel istismar izine rastlanmadığı öğrenildi.

Ece Gürel dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gürel’in cenazesi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kıyafetleri ve olay yerinde bulunan eşyaları ise incelenmek üzere emniyet görevlilerince alındı. Soruşturma başlatan savcılık, kesin ölüm nedeni için otopsi raporu sonucunu bekliyor.

Hipotermi nedeniyle çoklu organ kanaması sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Ece Gürel’in, kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile belirlenecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Gürel’in hipotermi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

SIRLARI İLE ÖLDÜ

Ece Gürel’in, ormanda 4 gün boyunca ne yaşadığı merak konusu oldu. Ece Gürel’in son günlerde işyeri ile ilgili bir tartışma yaşadığı ve bu nedenle istifa ettiği, moralinin bozuk olduğu iddia edildi. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda astrolojiyle ilgilendiği, tarot ve kurşun dökme gibi geleneksel inançlara dayalı faaliyetlerde bulunduğu görüldü. Ece Gürel’in ses meditasyonu yaptığı, meditasyon yapmak için ormana gittiği ileri sürüldü. Gürel’in ormanda, telefonunun ve bazı kıyafetlerinin katlanmış halde bulunması ise akıllara intihar etmiş olabileceği ihtimalini getirdi.

YILLAR ÖNCE TELEVİZYONDA ANLATMIŞ... ‘BURÇLARI SEVİYORUM VE İLGİLENİYORUM’

ECE Gürel’in, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında da astrolojiye olan ilgisinden bahsettiği ortaya çıktı. Gürel, programın sunucusunun kendisine yönelttiği sorulara şöyle yanıt vermiş: “İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunuyum. 2’nci üniversitem de adalet. Şu an hukuk sekreterliği yapıyorum. Hayalim, Avustralya’ya gitmek. Ağabeyim orada yaşıyor. 3’üncü üniversiteyi okuyorum şu an, laborant ve veterinerlik. Şu an için peyzajı daha çok sıcak buluyorum kendime. Kendi mesleğimi yani. (İş bulma sıkıntısına ilişkin) Sektör biraz daha kötü olduğu için bizde, o yüzden. Burçlarla ilgileniyorum. Seviyorum. Benim için bir hobi. O şekilde. Bayağı araştırıyorum.”

Programda 4 ayda 12 kilo verdiğinin hatırlatılması üzerine Ece Gürel, yaptığı diyetin detaylarını da anlatmış.

KARANFİLLERLE UĞURLANDI

Gürel için dün Bağcılar Güneşli Meydan Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ece Gürel’in annesi Gülşen ve babası Muharrem Koçoğlu, eşi Sezer Gürel ile ailesi katıldı.

Taziyeleri kabul eden acılı eş Sezer Gürel “Acım çok büyük, ne söyleyebilirim ki” diyerek gözyaşı döktü. Gürel’in çevresindekilere sık sık Avustralya’ya gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Arkadaşı Güfte Keskin, “Etrafa pozitiflik yayan, neşeli biriydi. ‘Asla olumsuz kelimeler kullanmayın’ derdi. Tarot sayfası açmıştı, beni takip et demişti. Çok üzgünüm” dedi. Üzerine karanfiller bırakılan Güler’in cenazesi Kocasinan Aile Mezarlığı’na defnedildi.

Sezer Gürel