Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bulduğunu iddia ettiği silahla yaralandı, 'Kendimi vurdum' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Silah#Onur Duğan#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 08:50

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Onur Duğan (36), iddiaya göre, yolda bulduğu tabancayı kontrol ettiği sırada çıkan kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Duğan, "Bir vatandaşın yola tabanca attığını gördüm. Silahı kontrol ettiğim sırada kendimi vurdum" dedi.

Haberin Devamı

Olay, saat 06.30 sıralarında Fatih Mahallesi 2'nci Beyaz Sokak'ta meydana geldi. Onur Duğan, iddiaya göre, yolda bulduğu tabancayı kontrol etmek istedi. Bu sırada silahtan çıkan kurşun Duğan'ın kasığına isabet etti. Kanlar için kalan Duğan, çöplerin arasına devrildi. Durumu fark eden hurdacı Serkan Tekdemir, polise haber verdi.

Bulduğunu iddia ettiği silahla yaralandı, Kendimi vurdum dedi

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duğan, ilk ifadesinde, "Bir vatandaşın yola tabanca attığını gördüm. Silahı kontrol ettiğim sırada kendimi vurdum" dedi. Duğan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Hurdacı Serkan Tekdemir ise,  "Onur Duğan bir anda geldi ve kendi kendisine ateş etti. Ben de yolun karşısına geçerek, yardım çağırdım. Ben ateş etmedim" dedi.

Haberin Devamı

Serkan Tekdemir, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silah#Onur Duğan#Bursa

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık