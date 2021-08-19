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Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Bulduğu cisme taşla vurdu, soluğu hastanede aldı

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Bulduğu cisme taşla vurdu, soluğu hastanede aldı

ERZURUM'un Hınıs ilçesinin Bellitaş köyünde Muhammet Demirpolat (11), yerde bulduğu cisme taşla vurunca patlama oldu. Sağ kolundan yaralanan Demirpolat, hastaneye kaldırıldı. Oğlunun afacanlığı sonucu bu hale geldiğini söyleyen Gülcan Demirpolat, "Çocuklar yan yana oynarken yerde buldukları maddeyi 'Patlatalım mı' demişler. Biraz da yaramaz olan oğlum, taşı alıp vurduğu zaman elinde ne olduğunu bilmediğimiz cisim patlıyor. Üçüncü derece yanıklar var. Parmakları, tırnakları hep yanmış" dedi.

Olay, 10 Ağustos'ta, Hınıs ilçesine bağlı Bellitaş köyünde meydana geldi. Amca çocukları ve arkadaşları ile oyun oynayan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Muhammet Demirpolat, yerde bulduğu cismi kurcalamaya başladı. Demirpolat, taş ile vurduğu cismin patlaması sonucu sağ kolundan yaralandı. Çocukların haber vermesi üzerine Demirpolat, ailesi tarafından Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Demirpolat, Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanık Tedavi Merkezi'ne yatırılan Muhammet Demirpolat, "Biz oynuyorduk. Kardeşim kalem pilden biraz büyük bir şey buldu. Ağabeyim Yusuf, dedi ki 'Ben daha önce bundan yine bulmuştum ve patlattım. Ona vurunca içindekiler dökülüyor. Hele bir vur' dedi. Ben de vurunca patladı. Parmaklarım acıyor" diye konuştu.

Bulduğu cisme taşla vurdu, soluğu hastanede aldı

'ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLARI VAR'

Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan 4 çocuk annesi Gülcan Demirpolat, afacanlığı sonucu hastanelik olduğunu söyledi. Demirpolat, "Çocuklarım, amcaoğulları ve arkadaşları ile yan yana oynarken yerde buldukları bir maddeyi 'Patlatalım mı, ne yapalım' demişler. Zaten biraz da yaramazlar, Muhammet taşı alıp vurduğu zaman elinde patlıyor. Üçüncü derece yanıklar var. Parmakları, tırnakları hep yanıyor. Ambulansla bizi buraya getirdiler. 10 gündür tedavi görüyor. Doktorlar çok ilgilendi ve parmaklar yavaş yavaş toparlandı" dedi

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