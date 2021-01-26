Buldan’da ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamadı

Buldan ilçesinde yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar tehlikeli anlar yaşattı. İlçede en işlek noktalardan olan Talat Tarakçı Parkı'nda bulunan selvi ağacı devrildi. Korku dolu anlara neden olan ağaç devrilmesi sırasında şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.