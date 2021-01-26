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Gündem
DENİZLİ (İHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Buldan’da ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamadı

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Buldan’da ağaçlar şiddetli rüzgara dayanamadı
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Denizli’nin Buldan ilçesinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi.

Buldan ilçesinde yer yer saatte 90 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar tehlikeli anlar yaşattı. İlçede en işlek noktalardan olan Talat Tarakçı Parkı'nda bulunan selvi ağacı devrildi. Korku dolu anlara neden olan ağaç devrilmesi sırasında şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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