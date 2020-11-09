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Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Bülbülan Yaylası kar altında

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Bülbülan Yaylası kar altında
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ARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç ilçesini bağlayan Bülbülan Yaylası, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan Bülbülan Yaylası'na kar yağdı. Evlerin camları ile elektrik tellerinin karla kaplandığı bölgede, soğuk hava nedeniyle çatılarda sarkıtlar oluştu.

Kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntü doğa harikasını gözler önüne serdi.

Bülbülan Yaylası kar altında

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