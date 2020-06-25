Bulaşma riskini azaltmak için halaysız, danssız jet düğün

Normalleşme kapsamında 1 Temmuz’da kapılarını açacak düğün salonları, yeni kurallara göre hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı’nca il valiliklerine gönderilen “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge ile düğün salonlarında uygulanacak kurallar hatırlatıldı.

Kurallar arasında en dikkat çekeni, gelin ve damat hariç kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösterinin yapılamayacak olması. Genelgede özetle şu uyarılar yapıldı:

KIR DÜĞÜNÜ TAVSİYESİ

Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

Mekânların işletmecileri-sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek, uygun sayıda misafir kabul edilecek. Kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacak.

MASKE, MESAFE, ATEŞ

Girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. 38’den yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

Mekânların girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin-kafeterya, lavabolar) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak.

Her masada en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

Mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak.

Maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil) sağlanacak.

Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre mesafe olacak.

Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

NİŞAN, KINA, SÜNNETTE DE...

Getirilen bu kurallar nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü gibi etkinliklerde de uygulanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

NELER OLMAYACAK?

TAKI TÖRENİ, SARILMA, TOPLU FOTOĞRAF YOK

- Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama-sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak.

- Takılar gelin damada takılmayacak, düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık veya bir toplama kutusuna konulacak.

- Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç mesafe kurallarına uyulacak. Ancak maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecek.

- Kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmayacak (gelin ve damat hariç).

- Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecek.

- Düğün yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılmayacak.

İKİ DÜĞÜN ARASI 1 SAATLİK ZAMAN

- Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılacak. Bu süre zarfında şartlara göre kapı- pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacak.

- Köy-sokak düğünlerinde düğün sahiplerine düğün yapılacağına dair bildirimde bulunurken bu genelge hükümleri iletilecek. Aynı zamanda düğün sahiplerinden genelge hükümlerine uyulacağına ilişkin taahhütname alınacak.

- Yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak) tercih edilecek.