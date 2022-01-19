Bulaşma alanlarına özel tedbirler alınacak

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Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Koca, şunları kaydetti:

KALDIRILAN KISITLAMALARIN ETKİSİ ÖLÇÜLECEK

- Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir.

- Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

- Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

- Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Omikron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.