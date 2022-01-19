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Bulaşma alanlarına özel tedbirler alınacak

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Bilim Kurulu
Bulaşma alanlarına özel tedbirler alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftadaki vakaların yaş dağılımını açıklayarak, “Yüzde 13’ü 12-19 yaş aralığında, yüzde 34’ü 20-34 yaş aralığında, yüzde 29’u 35-49 yaş aralığında, yüzde 16’sı 50-64 yaş aralığında ve yüzde 8’i 65 yaş üzerindedir. Salgının başından bu yana halen en riskli grubumuz 65 yaş üzeri büyüklerimizdir” dedi.

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Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Koca, şunları kaydetti:

KALDIRILAN KISITLAMALARIN ETKİSİ ÖLÇÜLECEK

- Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir.

- Aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir.

- Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalar ile planlı taramalar yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

- Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Omikron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır.

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#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Bilim Kurulu

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