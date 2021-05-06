Buket'in kâbus gecesi! Güneş ailesi böyle battı

İSTANBUL’da iddialara göre, taksici Serdar Güneş ve eşi Buket Güneş (28) kendi evlerini çekip çeviremeyince, 3 yıl önce Serdar Güneş’in babası Nihat Güneş’in (66) Bağcılar’daki evine taşındılar. 27 Ocak 2021’de Serdar Güneş kendisinden para isteyen eşiyle kavga etti, evde ne varsa kırıp eşini kovdu. Serdar Güneş’in kapıyı çarpıp çıkmasının ardından Buket Güneş de evden gitmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş ve kayınvalidesi Leyli Güneş’le de kavga etti. İkisinin de kendisini darp ettiğini öne süren Buket Güneş, meyve bıçağını kayınpederinin göğsüne sapladı. Nihat Güneş yere yığılınca, Buket Güneş de evden koşarak çıktı. Nihat Güneş hastaneye kaldırılırken, Buket Güneş gözaltına alındı.

‘BIÇAĞI RASTGELE SAVURDUM’

Cezaevine gönderilen Buket Güneş’e ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen ilk duruşmada, öldürme kastı olmadığını ve çok pişman olduğunu söyleyen Buket Güneş kendisini şöyle savundu: “27 Ocak gecesi eşim Serdar’dan para isteyince kavga ettik. Serdar evde ne var ne yoksa kırdı, beni kovdu. O çıkınca eşyalarımı toplayıp evden gitmek istedim. Kayınvalidem ve kayınpederim evden gitmeme engel olmaya çalıştı. Çıkmayayım diye kapıyı kilitlediler. Beni darp ettiler, küfür ettiler. O an bir kargaşa oldu bir gece öncesinde kocamın meyve yediği tabakta duran bıçağı alıp rastgele savurdum. Kayınpederim yaralandı. O an nasıl olduğunu anlamadım. Parkta otururken gözaltına alındım.”

‘HİÇ KAVGAMIZ OLMAMIŞTI’

Kayınvalide Leyli Güneş ise ifadesinde, “Buket ‘Sizi terk ediyorum. Bana bakamıyorsunuz, aç köpeksiniz’ dedi. Sürahiyi duvara fırlattı. Eşim kolundan tutup, “Kızım gitme” deyince kocamı duvara yapıştırıp, bıçakladı. 3 yıldır birlikte oturuyoruz. Hiçbir kavgamız olmadı” dedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

'ONU VURMADIK'

İki ay hastanede kaldığını anlatan kayınpeder Nihat Güneş, “Uyandığımda gelinimin elinde valizler vardı. Ona ‘Kızım sen neden böyle yapıyorsun, ayıp değil mi?’ deyince beni tutup duvara yapıştırdı. Böyle göründüğüne bakmayın çok güçlüdür. Göğsüme 2 defa bıçak soktu. 2 ay hastanede yattım. Kızım gibi seviyordum onu. Ne ben, ne eşim ona vurmadık. Kapıyı da kilitlemedik” dedi.

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