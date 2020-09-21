Buket şehit sayılsın

Buket Keleş (28) üniversitede Türkçe öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra KPSS’ye girerek atanmayı bekledi. 2 yıl boyunca atanamayan ve gönlünde polis olmak da yatan Keleş, Polis Akademisi’ne girerek eğitim aldı. 2018’de ilk görev yeri olan İzmir’e atandı. 19 Kasım 2018’de İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarındaki bir kontrol noktasındaki görevine gitmek için yolun karşısına geçerken uyuşturucu kullanmış sürücünün kullandığı panelvan tarafından 40 metre sürüklendi. Vücudundaki birçok kemiği kırılan ve beyin hasarı oluşan Keleş, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 9 gün sonra kaybetti. Memleketi Kırşehir’deki Şehit Hava Pilot Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne defnedildi.

TELEFONA BAKIYORDU

MOBESE kameralarından aracın ön sol farının yanmadığı, sürücü Sedat Ayverdi’nin ise olay anında elindeki cep telefonuna baktığı tespit edildi. 1,5 ay cezaevinde kalan Ayverdi, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, 10 Eylül’de verdiği kararda sanığı bilinçli taksirle öldürme suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın ehliyetinin 1.5 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti.

‘GÖREV AŞKIYLA ERKEN GİTTİ’

Buket Keleş’in kardeşi Murat Keleş (21) ablasının görev yerinde şehit olduğunu, cenazesine bakan yardımcılarının katıldığını ve şehit töreni yapıldığını, ancak SGK’nın Buket Keleş’i şehit kabul etmeyerek “Vazife Malulluğu” belgesini vermemesine isyan etti. Change.org’ta ablasına şehadet belgesi verilmesi için imza kampanyası başlatan Murat Keleş Hürriyet’e şunları anlattı: “Ablam oraya arkadaşlarıyla buluşmaya gitmedi. Görev yeri yolun hemen karşısıydı. Halk otobüsünden inip karşıya geçecek ve görevine başlayacaktı. Kaza, görev mahallinde gerçekleşti. Orası havalimanı yolu polis kapama noktası. Çevirme yapılıyor. Polis kulübesi var. Bizim adımıza Emniyet Müdürlüğü’nün Polis Şehit Gazi Bürosu SGK’ya başvurdu. SGK gönderdiği cevapta görev saatinin 19.00’da başladığını, ablamın ise 18.45’te oraya gittiğini belirterek ablamın şehit kapsamı dışında kaldığını söyledi. Ablam halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurumunun görevlendirdiği yere görev aşkıyla erken gitti. Hem görev yerine geç gitse tutanak tutulurdu. SGK ‘Niye 15 dakika önce gitti’ diye belgeyi vermiyor. SGK bizi 2 yıldır çok zor duruma soktu. Annem ve babam ablamın acısıyla birçok hastalık sahibi oldu. Bir de bu davalarla uğraşmaları onları perişan etti. Psikolojileri bozuldu.”

'GÖREV YERİ VE ZAMANA BAKILMAZ'

Ablasının hak ettiği unvanı almasını istediklerini söyleyen Murat Keleş, “Polis Vazife Kanunu’nda ek madde 4’te belirtildiği üzere polisler, yeri ve zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, gerekli suç ve delillerini muhafaza etmekle görevli ve yetkilidir. Bu kanunu esas aldığımızda ablam izinli değildi. Kurumunun görevlendirdiği görev mahalline geldiğinde kaza oldu” dedi.

'KAZA GÖREV SIRASINDA OLMADI'

SGK tarafından gönderilen belgede şu ifadelere yer verildi: “Buket Keleş’in 19.00 ile 08.00 arası İzmir Gaziemir-Torbalı girişi kısmında yer alan kapama ve uygulama noktasında görevli olduğu, 19 Kasım 2018’de kapama noktasında görev almak üzere saat 18.45 sıralarında İzmir Menderes yolunda karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede 28 Kasım 2018’de vefat ettiği, vefatı fiilen görevini yaptığı sırada meydana gelmediği gibi idarece sağlanan servis aracıyla işe giderken ya da işten dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu da meydana gelmediğinden hakkında 5510 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin birinci fıkrasına göre vazife malullüğü hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir. Bu nedenle kızınızdan dolayı tarafınıza vazife malullüğü aylığı bağlanmasına imkân bulunmamaktadır.”