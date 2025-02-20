×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kadın kıyafeti ile dolaşıyordu: Hastanedeki 'bukalemun' suçüstü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bukalemun#Diyarbakır#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:24

Diyarbakır’da hastanede kadın kıyafeti giyip girdiği misafirhaneden 3 cep telefonu çalan ‘Bukalemun’ lakaplı S.Ç., polisin takibiyle suçüstü yakalandı. Tutuklanan S.Ç.'nin misafirhaneye giriş-çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin misafirhanesinden 3 cep telefonunu çalındığı ihbarını aldı. Misafirhanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerde olayı kadın kıyafetleri giyerek gerçekleştiren kişinin 'Bukalemun' lakaplı S.Ç. olduğunu tespit etti.

Kadın kıyafeti ile dolaşıyordu: Hastanedeki bukalemun suçüstü yakalandı

KIYAFETLERİ MESCİTTEN ALIYORDU

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta boyunca S.Ç.'nin gelmesini bekledi. Tekrar misafirhaneye gelen şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç. ifadesinde kadın kıyafetlerini mescitten aldığını, kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirdiğini ve önce erkek yatakhanesine girerek 1 telefon çaldığını, daha sonra eşarp takıp, etek giyerek kadınlar misafirhanesinden de 2 telefon çaldığını itiraf etti. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Kadın kıyafeti ile dolaşıyordu: Hastanedeki bukalemun suçüstü yakalandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bukalemun#Diyarbakır#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!