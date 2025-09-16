Buhrana girince çocukluk yeteneğini ortaya çıkardı! 'Bütün hastalıklarım iyileşti'

Haberin Devamı

Diyarbakır'da yaşayan 35 yaşındaki Merve Aydın, 9 sene önce anne olurken mesleği olan bankacılığı yapamayacağını anlayıp yönetici düzeyinde bırakma kararı aldı. Bir süre ev hanımlığı yapan Aydın, bu süre zarfında farklı iş kollarına yöneldi. Pandemi döneminde ikinci kez anne olan genç kadın, buhrana girdi. Çocukluk yeteneğiyle hamurun terapi yönünü de keşfeden kadın, ekşi mayalı ekmekler gibi hamur ürünleri yaparak işinin patronu oldu.

Haberin Devamı

Merve Aydın, yaptığı açıklamada, aslında bankacı olduğunu, 9 sene önce mesleği bıraktığını söyledi. Yöneticilik yaparken anne olduğunu ve bu mesleği yapamayacağına karar verdiğini belirten Aydın, daha sonra bir süre ev hanımlığı ve başka çeşit işler yaptığını ifade etti.

5 yıldır aktif olarak mutfakta olduğunu, gastronomiyle ilgilendiğini aktaran Aydın, "Şu anda aktif olarak ekşi mayalı ekmek ve sağlıklı ekmekler yapıyorum. Pandemiyle birlikte başladı. Pandemide tekrar anne oldum, buhrana girdim. O buhrandan çıkış amacıyla bir şeylere yönelmem gerekiyordu ve ekmeğe yöneldim. Hamurun terapi yönünü keşfettim. Dokunmak, onu yapmak çok iyi geldi ve buna devam ettim. Yaptıkça insanlar ekmeklerimi çok beğendi. Bir baktım işler bu raddeye geldi. Fransız, İtalyan lezzetleri, ekşi mayalı ekmekler, makaronlar, tatlılar, glütensiz ürünler çeşitli eğitimler aldım. Hala da alıyorum, iki ay sonra bir eğitim daha alacağım" dedi.

Merve Aydın, atölyesinin mutfağının ve satış dükkanının evi olduğunu kaydederek, "Her şekilde sadece mutfağımdan üretim yapıyorum. Ankastre fırında üretim yapıyordum. Şu anda büyük bir fırın aldım, günde 100 adet üretim yapabiliyorum. Tamamen doğal unlarla, genelde atalık un bulmaya özen gösteriyorum. Doğal unla yapılan ekşi mayalı ekmek, insan sağlığına faydalı, sindirimi kolay. Uzun süre tokluk sağlayan ekmekler. Ekmeklerin yapısı bozulmadığı için, sert yapıda uzun süre dayanıklı ekmeklerdir. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapıyorum. Sosyal medya üzerinden beni buluyorlar. Bir markam var ve onu sosyal medyadan tanıtıyorum. Müşterilerim oradan yazıyorlar, sipariş üzeri çalışıyorum. Elimde ekmek olmaz, mayasına kadar kişiye özel yapıyorum. Markam duyulmaya başlandı ve ekmeğimi denemek isteyenler oldu. Denedikten sonra kalitesine inanılıp iş birliği teklifleri aldım'' diye konuştu.

Haberin Devamı

Şu anda Diyarbakır'da iş birliği yaptığı birkaç yer olduğunu ifade eden Aydın, "Onlara aktif olarak her gün ürün çıkartıyorum. Ekmeklerimle birlikte ekmek üstü lezzetler satıyorlar. Bunlar, restoranlar, kafeler. Ya da burger ekmeklerimle birlikte sağlıklı burgerler yapıyorlar. Güzel yatırımlar geliyor, hepsine teşekkür ederim. Çocukken annem mutfakta bana bir görev verdiğinde tepsiyi ters çevirirdim. Yemek tarifi sunardım. 30 yaşında bunun aslında benim hayalim olduğunu fark ettim ve bu yola girip devam ettim. Açıkçası benim için gurur verici bir şey" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN HASTALIKLARIM İYİLEŞTİ"

İnsanın hayallerini unutamadığını anlatan Aydın, "Bir an oluyor ve o hayali tekrar hatırlıyorsun. Ekmek, benim tekrar o hayallere kavuşmamı sağladı. Bana mobbing yapan yok, baskı yapan yok, hamurlarımın ağzı var, dili yok. Kimse konuşmuyor, kimseyle tartışmıyorum, kimseyle uğraşmıyorum. Tek muhatabım hamurlar. Bankacılıkla uzaktan yakından alakası yok. Bütün hastalıklarım iyileşti" dedi.

Haberin Devamı

"5 YILDIR HİÇ KOPMAYAN MÜŞTERİLERİM VAR"

O dönemlerin çok stresli olduğunu ifade eden Aydın, konuşması şu sözlerle tamamladı:

"Hamileyken saat 22.00'de şubeden çıktığımı biliyorum. Zor günlerdi. Evde çalışıyor olmam büyük bir konfor, hem evimi ihmal etmiyorum hem çocuklarımı ihmal etmiyorum. Bunlar benim için büyük faydalar. 5 yıldır hiç kopmayan müşterilerim var. Kanser hastaları, şeker hastaları, insülin direnci olan hastalar. Ya da çocuklarına, ailesine sağlıklı ekmek vermek isteyen insanlar bu ekmeği alıyorlar. Herkese hitap eden bir ürün. İlla hastalık sahibi olmanıza gerek yok."