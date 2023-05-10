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Buharkent’te 4 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

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#Aydın#Kaza#Buharkent
Buharkent’te 4 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 05:31

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen ve dört aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, Kuyucak-Denizli yolunda Kuyucak’a bağlı Kurtuluş Mahallesi'ni geçtikten sonra saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Nazilli istikametine giden 38 VS 344 plakalı otomobilin sürücüsü A.M. (23) henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil karşı şeride geçerken, o esnada Denizli istikametine doğru seyir halinde bulunan 21 TK 742 plakalı tırın sürücüsü R.S., otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Ani manevra sebebiyle savrulan tır yola devrildi.

Buharkent’te 4 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kazayı gören ve Nazilli istikametine seyir halindeki 20 YN 440 plakalı kamyon sürücüsü M.B. ise yardım için emniyet şeridinde durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan Adil Boyacıoğlu (69) idaresindeki 15 NK 939 plakalı kamyonet park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, kazada kamyonet içerisinde sıkışan Adil Boyacıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu konumunda bulunan eşi Arife Boyacıoğlu (69) ise ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Buharkent’te 4 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı


KUYUCAK-DENİZLİ İSTİKAMETİ UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Kazanın ardından kara yoluna devrilen tır nedeniyle ulaşım yaklaşık 2 saat Denizli istikametine doğru kapanırken, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının talimatının ardından olay yerinde sıkıştığı araçta hayatını kaybeden Boyacıoğlu’nun cenazesi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkartılıp cenaze aracıyla Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşi ile aynı kaderi paylaşan ve hastanede hayatını kaybeden Arife Boyacıoğlu da morga kaldırıldı. Yaşanan feci kazanın ardından olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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#Aydın#Kaza#Buharkent

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