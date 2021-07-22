Bugüne kadar sayısız hastayı hastaneye yetiştirdi ama... Kazada öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla en yakın hastanelere götürülen yaralılardan ambulans şoförü Ufuk Karataşlı doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ambulans şoförü Ufuk Karataşlı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Fahrettin Koca paylaşımında, “Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2’si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.







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