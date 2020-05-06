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Haber Giriş: 06.05.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Bugüne kadar gelenlerin en büyüğü!

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Türkiye'ye bu güne kadar gelen en büyük konteyner gemisi olan 19 bin 224 TEU'luk gemi, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki limana yanaştı.

Corona Virüsü salgını kapsamında önleyici çalışmaların sürdüğü Türkiye’de bir yandan da ticari faaliyetler hızla sürüyor. Bu kapsamda Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor.

Bugüne kadar gelenlerin en büyüğü

Dünya’nın en büyük konteyner gemilerinden olan 19 bin 224 TEU'luk MSC Tina gemisi, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca limanına yanaştı.

Maersk ve MSC konteyner taşımacılığı hatlarının bir araya gelerek oluşturduğu, 2M konsorsiyumunun Uzak Doğu’dan gerçekleştirdiği seferlerine giriş yapan 398.4 metrelik 19 bin 224 TEU'luk dev gemi, Yarımca’da bulunan limana demirledi.

Bugüne kadar gelenlerin en büyüğü

Pazartesi akşamı Yarımca’daki limana yanaşan dev gemi, yükleme/boşaltma işlemlerini bitirdikten sonra limandan ayrılacak. Türkiye’ye gelen en büyük konteyner gemisi olan MSC Tina, New York'taki meşhur Empire State Building'den 17 metre daha uzunluğunda ve 4.5 futbol sahası büyüklüğünde Tam kapasitede konteynerlerin üst üste yüklenmesiyle 49 bin 800 metreye ulaşan gemi yüksekliği, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’dan 60 kat daha büyük hale geliyor.

Bugüne kadar gelenlerin en büyüğü

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