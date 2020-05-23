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Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
Haber Giriş: 23.05.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

Bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar...

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Bolu'da durdurulan TIR'ın taşıdığı 3 otomobilin akaryakıt depolarında 13 milyon lira değerinde 144 litre sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi. Bu miktarın bugüne kadar ele geçirilen en büyük sıvılaştırılmış metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, narkotik köpekleriyle TIR'da arama yaptı. Arama sırasında köpekler, TIR'ın dorsesinde yüklü 3 otomobilin akaryakıt depolarına tepki verdi. Bunun üzerine araçların depoları söküldü. Depolarda toplam 144 litre sıvılaştırılmış metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.

Bu miktarın bugüne kadar ele geçirilen en büyük sıvılaştırılmış metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.

Bu arada operasyon anı, jandarma tarafından kaydedildi.

Bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar...

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