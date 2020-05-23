Bugüne kadar ele geçirilen en büyük miktar...

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, narkotik köpekleriyle TIR'da arama yaptı. Arama sırasında köpekler, TIR'ın dorsesinde yüklü 3 otomobilin akaryakıt depolarına tepki verdi. Bunun üzerine araçların depoları söküldü. Depolarda toplam 144 litre sıvılaştırılmış metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.

Bu miktarın bugüne kadar ele geçirilen en büyük sıvılaştırılmış metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.

Bu arada operasyon anı, jandarma tarafından kaydedildi.