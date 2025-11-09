Bugün ziyarete açılıyor… Atatürk’ün doğduğu ev yenilendi

Haberin Devamı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev bugün ziyarete açılıyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), uzun zamandır evin restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi’ni yürütüyordu. Sürecin en önemli aşaması olan eserlerin yenilenmesi ve taşınması çalışmaları tamamlandı.

BİNİ AŞKIN ESER...

Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin envanterine kayıtlı eserler Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda titizlikle onarıldı. Toplamda 14 eser, bir Cumhurbaşkanlığı Mührü replikası, 50 demirbaş eşya ve 1005 kitap, 14 Ekim 2025’te diplomatik kargo yoluyla Selanik’e gönderildi.

3 KATA 3 AYRI TEMA

Atatürk Evi, yenilenen sergileme düzeniyle ziyaretçilere artık bir Türk Evi atmosferi sunacak. Üç katlı yapının bodrumu ‘evin tarihçesi’, orta katı ‘etnografik sergi’, üst katı ise ‘Atatürk’ün Selanik yılları’ temasıyla kurgulandı. Müzede yer alacak obje ve belgeler arasında 1878 tarihli tapu belgeleri, Ali Rıza Efendi’nin terekesi, Afet İnan’ın kroki çizimleri, Selanik Askeri Rüştiyesi’nin fotoğrafları ve Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın Atatürk Evi tablosu bulunuyor.

1953 DÜZENİNE UYGUN RESTORE

Restorasyon çalışmalarıyla 315 metrekarelik üç katlı yapı, Atatürk’ün çocukluk yıllarına tanıklık eden 1953 düzenine uygun biçimde yeniden tefriş edildi. İç ve dış mekânda tüm ahşap imalatlar birebir yenilenerek elektrik tesisatı baştan sona değiştirildi, sandık odası ve hamam özgün haline getirildi. Bahçedeki duvar ve zemin taş kaplamaları da elden geçirilerek yapıya tarihi dokusuna uygun görünüm kazandırıldı.

ATA’NIN ZIBINI VE BAŞLIĞI

Selanik Atatürk Evi’ndeki eserler arasındaki Atatürk’ün bebekliğine ait zıbın ve başlığı ile annesi Zübeyde Hanım’a ait şemsiye, örtü ve babası Ali Rıza Efendi’nin tesbihinin hazırlanışı dikkat çekti. Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarının raflardan alarak, titizlikle paketledikleri eşyalar ilgi uyandırdı.

BAKAN ERSOY AÇACAK: NAR AĞACININ GÖLGESİNDE

Selanik Atatürk Evi, bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı törenle ziyarete açılacak. Bakan Ersoy, Atatürk Evi’ne taşınan eserlerin görüntülerinin yer aldığı video ile sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, “Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil, milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız” dedi. Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımında ise “Aziz hatırasının kapısı yarın (bugün) yeniden aralanıyor. Son 1 gün” ifadesini kullandı.