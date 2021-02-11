Bugün yaz, yarın kış! İstanbul'a peş peşe uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 17 derece olarak tahmin edilirken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.”

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.

METEOROLOJİ UZMANI AHMET UÇAR HARİTA PAYLAŞTI

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda harita paylaştı ve pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.

İşte Ahmet Uçar'ın paylaşımı;

Süre yaklaştıkça ekstrem kar tahmin indeksinde değerler yükselecektir demiştim aynı şartlar için EFI değerleri İstanbul ve çevresi için 0,9'a kadar yükseldi. Pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanlar son yılların en iyi kar yağışını alacak yerlerdir. Neredeyse Marmara'nın tamamı.

YAĞMUR VE SAĞANAK UYARISI



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Trakya ile geceden itibaren bölge genelinde yağış tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacak. Sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Trakya ve İstanbul'da zaman zaman fırtına, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

1987 KIŞI GİBİ OLABİLİR

Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz’den gelen siklonla Türkiye’yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004’teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul’da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.

Antalya da dün yazdan kalma bir hava yaşarken sahiller doluydu. Ağaçlar yalancı bahara aldanıp çiçek açtı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak haftasonu beklenen yağışlara karşı uyardı. Valilik'ten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: ''İstanbul’da Meteoroloji raporuna göre; hava sıcaklığının azalması,hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Bugün(11 Şubat) rüzgarın yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

#İstanbul’da Meteoroloji raporuna göre; hava sıcaklığının azalması,hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.



📌Bugün(11 Şubat) rüzgarın yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MeteoUyarı Kodu:🟨https://t.co/gITMB9KdUo pic.twitter.com/npQ5isdfn4 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 11, 2021

EN KUVVETLİ YAĞIŞ PAZARTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen: “İstanbul’a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek, kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi... Salı sıcaklık gece -1 C’ye gündüz 2 C’ye düşer.”

GÜNLERCE SÜRECEK

Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosferbilimci Dr. Abdullah Kahraman: “Özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var. Beklenen kar yağışının 1987’de, 2002’de ve 2004’te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi’nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor.”

FIRTINA UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: “Oluşabilecek şiddetli yağışlardan, kuvvetli rüzgarlardan, don ve buzlanmalardan olumsuz etkilenmemek, can ve mal kayıpları yaşamamak için MGM tahminlerine ve uyarılarına dikkat edilmesi son derece önemlidir.”

OCAKTA SICAKLIK REKORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise ortalama sıcaklık 5.4 dereceye yükseldi. Ocak ayında Türkiye’nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye’nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamaların üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı. Geçen ay önceki yıllara göre Cide’de 5.3, Sivas’ta 4, Göksun’da 3.6, Gemerek’te 3.4 ve Çorum’da 3.1 derece sıcaklık farkları oluştu.

BARAJLARDA SON DURUM

Öte yandan, İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 45,09'a yükseldi.

Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 25 puanlık artış kaydetti.

TRAKYA'DA SICAKLIKLAR BALKANLAR'DAN GELECEK HAVA İLE SERT DÜŞÜŞE GEÇECEK



Meteorolojik tahmine göre, Türkiye yarından itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Yarın etkisini gösterecek soğuk hava dalgası, Trakya'daki sıcaklıkları 15 derece düşürecek.

Bölgede bugün ortalama en yüksek sıcaklığın 18 derece olması beklenirken yarından itibaren 3 dereceye kadar azama olacak.

ASIL SOĞUKLAR PAZAR GELİYOR

Soğuk hava dalgası, pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıkları eksi değerlere indirecek.

Soğuk havanın etkisiyle pazar günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili olacak.

Kar yağışının pazartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR



Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak.

Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Iğdır'da 1, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Ardahan'da 4, Erzurum'da 3 ve Kars'ta 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 14, Tunceli'de 13, Iğdır'da 12, Ardahan'da 10, Erzurum ve Kars'ta 7, Ağrı'da 5 derece olacak.

Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin yanı sıra tipi, buzlanma ile don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.