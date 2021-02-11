Bugün yaz, yarın kış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 17 derece olarak tahmin edilirken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.”

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.

1987 KIŞI GİBİ OLABİLİR

Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz’den gelen siklonla Türkiye’yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004’teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul’da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.

EN KUVVETLİ YAĞIŞ PAZARTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen: “İstanbul’a kar pazar akşamı başlar. Pazartesi, salı, çarşamba devam eder. Perşembe sistem Cut Off yani ana sistemden kopuyor. Beslenmeyecek, kendi içindeki enerjiyi 2 gün daha azaltarak sürdürür. En kuvvetli pazartesi... Salı sıcaklık gece -1 C’ye gündüz 2 C’ye düşer.”

GÜNLERCE SÜRECEK

Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosferbilimci Dr. Abdullah Kahraman: “Özellikle hafta sonundan itibaren ağırlıkla kar beklentisi var. Beklenen kar yağışının 1987’de, 2002’de ve 2004’te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Modellere göre Marmara Denizi’nin güney ve doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek, hayli fazla kar yağışı bekleniyor.”

FIRTINA UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: “Oluşabilecek şiddetli yağışlardan, kuvvetli rüzgarlardan, don ve buzlanmalardan olumsuz etkilenmemek, can ve mal kayıpları yaşamamak için MGM tahminlerine ve uyarılarına dikkat edilmesi son derece önemlidir.”

OCAKTA SICAKLIK REKORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de uzun yıllar ocak ayı ortalama sıcaklığı 2.7 derece olarak ölçüldü. Bu yılki ocak ayında ise ortalama sıcaklık 5.4 dereceye yükseldi. Ocak ayında Türkiye’nin birçok yerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Geçen ay Türkiye’nin 72 merkezinde sıcaklık uzun yıllar ortalamaların üzerinden gerçekleşerek ekstrem (en yüksek) değerlerine ulaştı. Geçen ay önceki yıllara göre Cide’de 5.3, Sivas’ta 4, Göksun’da 3.6, Gemerek’te 3.4 ve Çorum’da 3.1 derece sıcaklık farkları oluştu.

Antalya da dün yazdan kalma bir hava yaşarken sahiller doluydu. Ağaçlar yalancı bahara aldanıp çiçek açtı.