Bayram tatilinin başlamasıyla kurum ve kuruluşlar resmi tatile girerken, vatandaşlar tarafından çalışma saatleri sorgulanan en önemlilerinin arasında sağlık ocakları yer alıyor. Tahlilleri ve rutin kontrolleri için sağlık ocaklarını tercih edenler için, kurumun bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramın dördüncü günü sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte sağlık ocaklarının çalışma bilgisi.

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık Ocakları bayram süresi boyunca hizmet veremeyecek. Ayrıca hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak. Ancak acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.

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