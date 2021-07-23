Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramın dördüncü günü sağlık ocakları çalışıyor mu?
Kurban Bayramı’yla birlikte başlayan resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş da hizmete ara verdi. Bununla birlikte vatandaşlar, acil ihtiyaçları ve hastalıkları için başvurdukları sağlık ocaklarının bayram süresince açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, banka, noter, kargo gini pek çok kuruluşun kapalı olduğu bayramda, bugün sağlık ocakları açık mı? İşte, bayramın dördüncü gününde sağlık ocaklarının çalışma saatleri bilgilisi haberimizde…
Bayram tatilinin başlamasıyla kurum ve kuruluşlar resmi tatile girerken, vatandaşlar tarafından çalışma saatleri sorgulanan en önemlilerinin arasında sağlık ocakları yer alıyor. Tahlilleri ve rutin kontrolleri için sağlık ocaklarını tercih edenler için, kurumun bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. Bugün sağlık ocakları açık mı? Bayramın dördüncü günü sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte sağlık ocaklarının çalışma bilgisi.
BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Sağlık Ocakları bayram süresi boyunca hizmet veremeyecek. Ayrıca hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak. Ancak acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.