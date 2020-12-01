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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 01.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bugün paylaşma günü

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Bugün paylaşma günü
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Bugün 1 Aralık Paylaşma Günü. Her yıl küresel olarak “Giving Tuesday” adıyla kutlanan Paylaşma Günü bu yıl ilk kez Türkiye’de kutlanıyor.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından yürütülen Paylaşma Günü kampanyası Türkiye’de bağışçılığı, gönüllülüğü yaygınlaştırmayı hedefliyor. TÜSEV Genel Sekreter Yardımcısı Birce Altay, 70’ten fazla ülkede aynı anda kutlanan Paylaşma Günü için şunları söyledi: “Bugün insanlar ister çalışmalarına inandığımız bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla paylaşım yapabilir, ister yaşlı komşusunun alışverişini yaparak, ister sokaktaki hayvanlara yemek vererek, ister bilgisini paylaşarak. Herkesin topluma katkı sunabileceği bir şeyler var. Yeter ki toplumsal iyilik için ben ne yapabilirim diye düşünelim.”

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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