Bugün paylaşma günü

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından yürütülen Paylaşma Günü kampanyası Türkiye’de bağışçılığı, gönüllülüğü yaygınlaştırmayı hedefliyor. TÜSEV Genel Sekreter Yardımcısı Birce Altay, 70’ten fazla ülkede aynı anda kutlanan Paylaşma Günü için şunları söyledi: “Bugün insanlar ister çalışmalarına inandığımız bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla paylaşım yapabilir, ister yaşlı komşusunun alışverişini yaparak, ister sokaktaki hayvanlara yemek vererek, ister bilgisini paylaşarak. Herkesin topluma katkı sunabileceği bir şeyler var. Yeter ki toplumsal iyilik için ben ne yapabilirim diye düşünelim.”