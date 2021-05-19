Bugün noterler açık mı? 19 Mayıs noterler çalışıyor mu?
PTT ve noterlerin 19 Mayıs çalışma saatleri gündeme geldi. Resmi tatillerde devlet dairelerinin kapalı olması dolayısıyla araştırılan konu olan PTT ve noterler için detaylar, internet üzerinden sorgulanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında PTT ve noterlerin 19 Mayıs çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, bugün PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu? İşte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı PTT ve noterlerin çalışma saatleri...
PTT ve noterler 19 Mayıs'ta açık mı ve çalışıyor mu gibi sorularla işlemlerine yön vermek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. PTT bünyesinde yer alan şubelerden para çekme, fatura yatırma ya da para yatırma gibi işlemler, noterler üzerinden ise alım-satım ya da tasdik gibi süreçleri yönetmek isteyen vatandaşlar, Bugün (19 Mayıs) PTT ve noterler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, resmi tatil olan bu günde noterler ve PTT açık mı ve çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
19 MAYIS (BUGÜN) PTT VE NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili dolayısıyla, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeyecek. Bu bilgiler doğrultusunda, 19 Mayıs'ta PTT'ler kapalı olacak.
Aynı şekilde noterler de 19 Mayıs Çarşamba günü kapalı bulunacak.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara