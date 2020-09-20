Bugün ne sınavı var? 20 Eylül sınav bilgileri

Bugün sabah saatlerinde sınava girebilmek için yollara çıkan pek çok aday, okullarda zamanında olabilmek için harekete geçti. 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS ÖABT sınavı için harekete geçen adaylar, 10.15'te sınava başlayacak. Peki, KPSS ÖABT sınavı nedir ve saat kaçta bitecek? İşte, o bilgiler

BUGÜN NE SINAVI VAR VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınavı, 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 12.45'te sona erecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olarak bilinen sınava, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen kadrosuna atanmak isteyen adaylar giriyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.



Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.