Bugün ne sınavı var? 11 Temmuz 2021 hangi sınav yapılacak, saat kaçta?

Geçtiğimiz hafta üniversite adaylarını yakından ilgilendiren LGS ve YKS sınavlarından sonra, gözler bugün 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek olan sınavda. DGS, Kaymakamlık ve KPSS sınavları için ise geri sayım sürüyor. Peki, 11 Temmuz bugün ne sınavı var? İşte detaylar…

BUGÜN NE SINAVI VAR 2021?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün 11 Temmuz'da düzenleniyor.

120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verilecek.

Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunmaları gereken adaylar, saat 10.00'dan sonra içeri alınmadı.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pazar günü düzenlenecek 2021-DGS'nin sonuçları, sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 13 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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